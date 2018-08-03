В Мексике обрушилась нелегальная шахта: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. Под завалами в районе Мадеро оказались несколько горняков. Сообщается о гибели трех человек.Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
В районе шахты продолжаются поисково-спасательные работы.
Причины обвала на данный момент не известы, ведется расследование.
Напомним, луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. И их подняли на поверхность.
14 июля, в населенном пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания заблокированными под землей оказались почти 90 шахтеров.