В Мексике обрушилась нелегальная шахта: есть жертвы

В районе шахты продолжаются поисково-спасательные работы.



Причины обвала на данный момент не известы, ведется расследование.



Напомним, луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. И их подняли на поверхность.



14 июля, в населенном пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания заблокированными под землей оказались почти 90 шахтеров.