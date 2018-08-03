У Мексиці обвалилася нелегальна шахта: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У штаті Ідальго в Мексиці обрушилася нелегальна шахта з видобутку мармуру. Під завалами в районі Мадеро виявилися кілька гірників. Повідомляється про загибель трьох людей. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
В районі шахти тривають пошуково-рятувальні роботи.
Причини обвалу на даний момент не відомі, ведеться розслідування.
Нагадаємо, луганські енергетики близько години ночі відновили електропостачання шахти "Тошківська", де під землею знаходилося майже 90 гірників. І їх підняли на поверхню.
14 липня, в населеному пункті Тошківка Луганській області через знеструмлення заблокованими під землею опинилися майже 90 шахтарів.