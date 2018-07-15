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В Луганской области подняли горняков, застрявших в шахте из-за обесточивания

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. И их подняли на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение", передает УНН.

"Так, 14 июля из-за грозы произошло повреждение на электросетях, из-за чего шахтеры в населенном пункте Тошковка около 6:00 были заблокированы в горной выработке. Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. Их подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

Также в процессе ночных работ, в условиях постоянных грозовых дождей, луганские энергетиками было восстановлено электроснабжение для 6,4 тыс. потребителей на Попаснянщини (Крымское, Орехово, Новотошкивка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачев) и 2,3 тыс. потребителей в Северодонецке.

В то же время, пока часть подконтрольной Луганщины все еще нет света. Так, по состоянию на утро 15 июля в результате непогоды на подконтрольной Луганщине полностью обесточенными были 3 населенных пункта, частично - еще 14. Всего без света находились 1244 потребителей.

Напомним, вчера, 14 июля, в населенном пункте Тошковка Луганской области из-за обесточивания заблокированными под землей оказались почти 90 шахтеров .

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