На Луганщині підняли гірників, які застряли у шахті через знеструмлення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Луганські енергетики близько першої години ночі відновили електропостачання до шахти “Тошківська”, де під землею перебувало майже 90 гірників. ІЇх підняли на поверхню. Про це повідомляє прес-служба ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, передає УНН.
“Так, 14 липня через грозу сталося пошкодження на електромережах, через що шахтарі в населеному пункті Тошківка близько 6 годин були заблоковані в гірничій виробці. Луганські енергетики близько першої години ночі відновили електропостачання до шахти „Тошківська“, де під землею перебувало майже 90 гірників. Їх підняли на поверхню”, — йдеться у повідомлені.
Також в процесі нічних робіт, в умовах постійних грозових дощів, луганськими енергетиками було відновлено електропостачання для 6,4 тис. споживачів на Попаснянщині (Кримське, Оріхове, Новотошківка, Тошківка, Нижнє, Нижнє-1, Грачеве) та 2,3 тис. споживачів в Сєвєродонецьку.
В той же час, наразі частина підконтрольної Луганщини все ще не має світла. Так, станом на ранок 15 липня внаслідок негоди на підконтрольній Луганщині повністю знеструмленими були 3 населених пункти, частково — ще 14. Загалом без світла перебували 1244 споживачів.
Нагадаємо, вчора, 14 липня, у населеному пункті Тошківка Луганській області через знеструмлення заблокованими під землею опинилися майже 90 шахтарів.