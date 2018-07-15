На Луганщині підняли гірників, які застряли у шахті через знеструмлення

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Луганські енергетики близько першої години ночі відновили електропостачання до шахти “Тошківська”, де під землею перебувало майже 90 гірників. ІЇх підняли на поверхню. Про це повідомляє прес-служба ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, передає УНН.

“Так, 14 липня через грозу сталося пошкодження на електромережах, через що шахтарі в населеному пункті Тошківка близько 6 годин були заблоковані в гірничій виробці. Луганські енергетики близько першої години ночі відновили електропостачання до шахти „Тошківська“, де під землею перебувало майже 90 гірників. Їх підняли на поверхню”, — йдеться у повідомлені.

Також в процесі нічних робіт, в умовах постійних грозових дощів, луганськими енергетиками було відновлено електропостачання для 6,4 тис. споживачів на Попаснянщині (Кримське, Оріхове, Новотошківка, Тошківка, Нижнє, Нижнє-1, Грачеве) та 2,3 тис. споживачів в Сєвєродонецьку.

В той же час, наразі частина підконтрольної Луганщини все ще не має світла. Так, станом на ранок 15 липня внаслідок негоди на підконтрольній Луганщині повністю знеструмленими були 3 населених пункти, частково — ще 14. Загалом без світла перебували 1244 споживачів.

Нагадаємо, вчора, 14 липня, у населеному пункті Тошківка Луганській області через знеструмлення заблокованими під землею опинилися майже 90 шахтарів.

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