У Луганській області через знеструмлення під землею опинилося майже 90 шахтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У населеному пункті Тошківка Луганській області через знеструмлення заблокованими під землею опинилися майже 90 шахтарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.
“Новий грозовий фронт приніс підконтрольній Луганщині чергові масові знеструмлення. Так, сьогодні, 14 липня в 18:48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка. Попередньо відомо, що під землею опинилося майже 90 шахтарів. Незважаючи на кризовий стан підприємства, Луганське енергетичне об’єднання мобілізовує всі сили для врятування гірників — в Лисичанському РЕМ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту „Тошківська“”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, в компанії додали, що без електроенергії також залишилися 2304 Жителів міста Сєвєродонецьк у так званих “нових” районах міста. Сєвєродонецький РЕМ теж мобілізує своїх працівників та організовує оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання містянам.
Слід відзначити, що негода все ще вирує Луганщиною, а інформація про аварії продовжує надходити. То ж, цілком ймовірно, що знеструмлень буде більше.
Нагадаємо, мережева компанія через накопичений борг припинила електропостачання всіх шахт державного підприємства “Волиньвугілля” на заході України.