В Луганской области из-за обесточивания под землей оказалось почти 90 шахтеров

“Новый грозовой фронт принес подконтрольной Луганской области очередные массовые обесточивания. Так, сегодня, 14 июля в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров. Несмотря на кризисное состояние предприятия, Луганское энергетическое объединение мобилизует все силы для спасения горняков — в Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту „Тошковская“”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что без электроэнергии также остались 2304 Жителей города Северодонецк в так называемых “новых” районах города. Северодонецкий РЭС тоже мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам.

Следует отметить, что непогода все еще бурлит Луганщине, а информация об авариях продолжает поступать. Так, вполне вероятно, что обесточиваний будет больше.

Напомним, сетевая компания за накопленного долга прекратила электроснабжение всех шахт государственного предприятия “Волыньуголь” на западе Украины.