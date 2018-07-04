На заході України через борги знеструмили шахти підприємства "Волиньвугілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Мережева компанія через накопичений борг припинила електропостачання всіх шахт державного підприємства “Волиньвугілля” на заході України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує УНН.
“Сьогодні з другої зміни „Регіональні електричні мережі“ відключили електроенергію на шахтах ДП „Волиньвугілля“, у зв’язку із заборгованістю за „світло“”, — написав він на сторінці в Facebook. При цьому глава організації підкреслив, що представники уряду “не поспішають вирішувати дану проблему”.
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Нагадаємо, 2 липня гірники першої та другої змін шахти № 10 “Нововолинська” відмовилися підніматися на поверхню. Станом на 3 липня під землею залишалися 47 осіб. Усі вони вимагають виплати заборгованості по зарплаті за квітень, травень і червень.
Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині було госпіталізовано 41-річного гірника, який травмувався під час виконання підземних робіт.