На Донеччині травмувався гірник: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На Донеччині 41-річний чоловік отримав травму під час виконання підземних робіт. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Про це повідомляв УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Донацькій області.
Попередньо встановлено, що гірник займається доставкою ліса і під час виконання робіт на нього впала стойка. Постраждалий госпіталізований.
Медики констатували у пацієнта вивих тазостегнового суглобу та перелам стегна.
За даним фактом слідчими Добропільського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі в лікарні помер гірник.