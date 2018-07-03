На Донеччині травмувався гірник: поліція відкрила провадження

Попередньо встановлено, що гірник займається доставкою ліса і під час виконання робіт на нього впала стойка. Постраждалий госпіталізований.

Медики констатували у пацієнта вивих тазостегнового суглобу та перелам стегна.

За даним фактом слідчими Добропільського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, у Кривому Розі в лікарні помер гірник.