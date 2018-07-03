В Донецкой области травмировался горняк: полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Донецкой области 41-летний мужчина получил травму во время выполнения подземных работ. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщал УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донацький области.
Предварительно установлено, что горняк занимается доставкой леса и во время выполнения работ на него упала стойка. Пострадавший госпитализирован.
Медики констатировали у пациента вывих тазобедренного сустава и перелом бедра.
По данному факту следственными Добропольского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге в больнице умер горняк.