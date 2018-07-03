В Донецкой области травмировался горняк: полиция открыла дело

Предварительно установлено, что горняк занимается доставкой леса и во время выполнения работ на него упала стойка. Пострадавший госпитализирован.

Медики констатировали у пациента вывих тазобедренного сустава и перелом бедра.

По данному факту следственными Добропольского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.



Как сообщал УНН, в Кривом Роге в больнице умер горняк.