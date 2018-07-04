Один із учасників підземного страйку гірників на Волині опинився у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Працівника шахти № 10 “Нововолинська” Миколу Ковальчуку, який разом з іншими шахтарями брав участь у страйку з вимогою виплати зарплат, було госпіталізовано вночі через різке погіршення стану здоров'я. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає УНН.
“Сьогодні, 4 липня, о 01:20 гірнику шахти № 10 „Нововолинська“ Миколі Ковальчуку, який дві доби перебував під землею, вимагаючи погашення заборгованості із виплати зарплати за три місяці, стало зле: після блювоти, почалася кровотеча. На копальню терміново прибули медики з гірничо-рятувальної служби, після чого Миколу Ковальчука було доправлено в хірургічне відділення медичного закладу”, — повідомив Волинець.
Нагадаємо, 2 липня гірники першої та другої змін шахти № 10 “Нововолинська” відмовилися підніматися на поверхню. Станом на 3 липня під землею залишалися 47 осіб. Усі вони вимагають виплати заборгованості по зарплаті за квітень, травень і червень.
Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині було госпіталізовано 41-річного гірника, який травмувався під час виконання підземних робіт.