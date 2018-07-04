Один из участников подземной забастовки горняков на Волыни оказался в больнице

“Сегодня, 4 июля, в 01:20 горняку шахты № 10 ”Нововолынская“ Николаю Ковальчуку, который двое суток находился под землей, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты за три месяца, стало плохо: после рвоты, началось кровотечение. На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, после чего Николая Ковальчука доставили в хирургическое отделение медицинского учреждения”, - сообщил Волынец.

Напомним, 2 июля горняки первой и второй смен шахты № 10 “Нововолынская” отказались подниматься на поверхность. По состоянию на 3 июля под землей оставались 47 человек. Все они требуют выплаты задолженности по зарплате за апрель, май и июнь.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области был госпитализирован 41-летний горняк, который травмировался во время выполнения подземных работ.