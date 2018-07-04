Один из участников подземной забастовки горняков на Волыни оказался в больнице

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78867 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 132128 просмотра

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8 марта, 10:25 • 139078 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Работника шахты № 10 “Нововолынская” Николая Ковальчука, который вместе с другими шахтерами участвовал в забастовке с требованием выплаты зарплат, госпитализировали ночью из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает УНН.

“Сегодня, 4 июля, в 01:20 горняку шахты № 10 ”Нововолынская“ Николаю Ковальчуку, который двое суток находился под землей, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты за три месяца, стало плохо: после рвоты, началось кровотечение. На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, после чего Николая Ковальчука доставили в хирургическое отделение медицинского учреждения”, - сообщил Волынец.

Напомним, 2 июля горняки первой и второй смен шахты № 10 “Нововолынская” отказались подниматься на поверхность. По состоянию на 3 июля под землей оставались 47 человек. Все они требуют выплаты задолженности по зарплате за апрель, май и июнь.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области был госпитализирован 41-летний горняк, который травмировался во время выполнения подземных работ.

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