На западе Украины из-за долгов обесточили шахты предприятия "Волыньуголь"

“Сегодня со второй смены „Региональные электрические сети“ отключили электроэнергию на шахтах ГП „Волыньуголь“, в связи с задолженностью за „свет“”, — написал он на странице в Facebook. При этом глава организации подчеркнул, что представители правительства “не спешат решать данную проблему”.

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Напомним, 2 июля горняки первой и второй изменений шахты № 10 “Нововолынская” отказались подниматься на поверхность. По состоянию на 3 июля под землей оставались 47 человек. Все они требуют выплаты задолженности по зарплате за апрель, май и июнь.

Как ранее сообщал УНН, что в Донецкой области было г оспитализовано 41-летнего горняка, который травмировался во время выполнения подземных работ.