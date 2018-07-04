На западе Украины из-за долгов обесточили шахты предприятия "Волыньуголь"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сетевая компания за накопленного долга прекратила электроснабжение всех шахт государственного предприятия “Волыньуголь” на западе Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует УНН.
“Сегодня со второй смены „Региональные электрические сети“ отключили электроэнергию на шахтах ГП „Волыньуголь“, в связи с задолженностью за „свет“”, — написал он на странице в Facebook. При этом глава организации подчеркнул, что представители правительства “не спешат решать данную проблему”.
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Напомним, 2 июля горняки первой и второй изменений шахты № 10 “Нововолынская” отказались подниматься на поверхность. По состоянию на 3 июля под землей оставались 47 человек. Все они требуют выплаты задолженности по зарплате за апрель, май и июнь.
Как ранее сообщал УНН, что в Донецкой области было г оспитализовано 41-летнего горняка, который травмировался во время выполнения подземных работ.