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В офісі правлячої партії в Індії стався вибух: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали в четвер в результаті вибуху в штаті Західна Бенгалія на сході Індії. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

В офісі правлячої партії в Індії стався вибух: є постраждалі

Інцидент стався в офісі правлячої в даному штаті партії "Трінамул Конгрес", розташованому в Макрампуре округу Західний Міднампур штату Західна Бенгалія.

"Результати попереднього розслідування показують, що в офісі партії вибухнула саморобна бомба. В результаті одна людина загинула на місці, постраждалі були доставлені в місцеву лікарню і, як кажуть, знаходяться в критичному стані", - заявили в поліції, додавши, що йде розслідування інциденту .

"Трінамул Конгрес" на чолі з головним міністром штату Західна Бенгалія Мамата Банерджі є правлячою партією регіону. Вона поки не прокоментувала цей інцидент.

Нагадаємо, в Мексиці обвалилася нелегальна шахта. Під завалами в районі Мадеро виявилися кілька гірників. Повідомляється про загибель трьох людей.

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