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Выборы в Афганистане: смертник подорвал себя перед избирательным участком в школе

Выборы в Афганистане: смертник подорвал себя перед избирательным участком в школе

Киев  •  УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу смертник с самодельной взрывчаткой подорвал себя перед избирательным участком, который был расположен в одной из школ в северной части столицы Афганистана Кабула, есть погибшие, передает УНН со ссылкой на AP.

По словам врача, который помогал раненым, погибли по меньшей мере три человека и еще шесть получили ранения.

Отмечается, что ранее как местная ячейка "Исламского государства", так и "Талибан", угрожали насилием во время выборов, предупреждая людей, чтобы те держались подальше от избирательных участков.

Вместо этого на большинстве избирательных участков собирались длинные очереди из людей, чтобы принять участие в голосовании в парламентских выборах в Афганистане, пишет издание.

Как сообщал УНН, ранее в субботу на нескольких избирательных участках раздались взрывы.

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