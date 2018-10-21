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В Афганістані завершилися парламентські вибори

В Афганістані завершилися парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вибори у Народну палату (нижня палата) Національної асамблеї (парламенту) Афганістану завершилася з низькою явкою на тлі терактів і звинувачень в порушеннях, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

Більшість виборчих дільниць закрилися в 00:00 за місцевим часом (21:30 за київським), у неділю близько 400 з них відкриються знову для тих, кому не вдалося проголосувати в суботу. Попередні дані, як очікується, будуть відомі не раніше листопада.

За відомостями Незалежної виборчої комісії (НВК), своїм конституційним правом скористалися за день голосування понад 3 млн або близько третини із 8,8 млн внесених до списків громадян. Найбільшу явку показали жителі столичного регіону, активно на ділянки йшли афганські жінки. У провінціях Газні та Кандагар із міркувань безпеки голосування було відкладено. Безпека на понад 5 тис. ділянок в 32 провінціях забезпечувало 70 тисяч співробітників силових структур країни.

Як заявив глава афганського МВС Ваіс Ахмед Бармак, із моменту відкриття дільниць о 07:00 за місцевим часом (4:30 за київським) у результаті вибухів загинули 28 осіб, понад 100 отримали поранення. В цілому по країні за день зафіксовано близько 200 інцидентів, включаючи теракти і вибухи саморобних бомб. Основна інформація про напади у ході виборів надходила із західних ЗМІ, афганська преса і ТБ про вибухи не повідомляла. Відповідальність за теракти не взяло на себе жодне з діючих в Афганістані угруповань, у тому числі радикальний рух “Талібан”, який бойкотує вибори.

У свою чергу правозахисники звинуватили владу в численних порушеннях під час виборчого процесу. Як заявили у НВК, на вибори були акредитовані 234 тис. представників афганських НУО та співробітників міжнародних організацій. Як заявили в Незалежної комісії із розгляду скарг, активістів не пускали на дільниці, на їх адресу надходили погрози.

Цього року Кабул відмовився від традиційного способу обліку виборців на користь біометричної системи. Попередньо зареєстровані виборці отримали спеціальні маркери на свої посвідчення, за допомогою яких зчитувалася інформація в день виборів. Для цього уряд закупив 24 тис. пристроїв. За даними очевидців, використання нового обладнання призвело до уповільнення роботи ділянок і багатогодинним чергам.

Як раніше інформував УНН, у суботу смертник з саморобною вибухівкою підірвав себе перед виборчою дільницею, що була розташована у одній зі шкіл в північній частині столиці Афганістану Кабула.

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