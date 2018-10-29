Возле здания ЦИК в Афганистане взорвали бомбу, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Террорист-смертник взорвал взрывчатку возле здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив не менее шести человек. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает Reuters, передает УНН.
По меньшей мере четыре должностных лица независимой избирательной комиссии и два полицейских были ранены в результате нападения, сказал представитель министерства внутренних дел в Кабуле Наджиб Даниш.
Нападение произошло, когда члены избирательной комиссии начали подсчет голосов после того, как на прошлой неделе были завершены парламентские выборы в 33 из 34 провинций Афганистана.
"Террорист-смертник подорвал себя рядом с автомобилем сотрудника независимой избирательной комиссии, который был припаркован возле полицейского контрольно-пропускного пункта", - сказал чиновник из избирательной комиссии.
Неясно, сколько людей присутствовало поблизости во время взрыва.
При этом издание Tolo Nеws со ссылкой на данные полиции сообщает об одном погибшем полицейском и четырех раненых людях. Однако в избирательной комиссии утверждают, что по меньшей мере один полицейский и один гражданский были убиты, а пять сотрудников избирательной комиссии были ранены.
Напомним, в Афганистане погиб солдат НАТО, еще двое пострадали.