Возле здания ЦИК в Афганистане взорвали бомбу, есть жертвы

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Террорист-смертник взорвал взрывчатку возле здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив не менее шести человек. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает Reuters, передает УНН.

По меньшей мере четыре должностных лица независимой избирательной комиссии и два полицейских были ранены в результате нападения, сказал представитель министерства внутренних дел в Кабуле Наджиб Даниш.

Нападение произошло, когда члены избирательной комиссии начали подсчет голосов после того, как на прошлой неделе были завершены парламентские выборы в 33 из 34 провинций Афганистана.

"Террорист-смертник подорвал себя рядом с автомобилем сотрудника независимой избирательной комиссии, который был припаркован возле полицейского контрольно-пропускного пункта", - сказал чиновник из избирательной комиссии.

Неясно, сколько людей присутствовало поблизости во время взрыва.

При этом издание Tolo Nеws со ссылкой на данные полиции сообщает об одном погибшем полицейском и четырех раненых людях. Однако в избирательной комиссии утверждают, что по меньшей мере один полицейский и один гражданский были убиты, а пять сотрудников избирательной комиссии были ранены.

Напомним, в Афганистане погиб солдат НАТО, еще двое пострадали.

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