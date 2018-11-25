Выборы президента Афганистана отложены - СМИ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104462 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110017 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146734 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142150 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127727 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169505 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118050 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выборы президента Афганистана отложены - СМИ

Выборы президента Афганистана отложены - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Выборы президента Афганистана отложены на три месяца и пройдут не раньше июля следующего года. Об этом в воскресенье со ссылкой на источник сообщил телеканал 1 TV, передает УНН.

Издание, отмечает, что еще в июле афганская независимая избирательная комиссия сообщала, что выборы президента страны состоятся 20 апреля 2019.

Добавим, что глава государства в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и может быть переизбран на второй срок. Действующий президент страны Ашраф Гани был избран 14 июня 2014, в должность вступил 29 сентября 2014.

Напомним, в октябре выборы в Народную палату (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламента) Афганистана завершилась с низкой явкой на фоне терактов и обвинений в нарушениях.

Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.

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