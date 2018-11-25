Выборы президента Афганистана отложены - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Выборы президента Афганистана отложены на три месяца и пройдут не раньше июля следующего года. Об этом в воскресенье со ссылкой на источник сообщил телеканал 1 TV, передает УНН.
Издание, отмечает, что еще в июле афганская независимая избирательная комиссия сообщала, что выборы президента страны состоятся 20 апреля 2019.
Добавим, что глава государства в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и может быть переизбран на второй срок. Действующий президент страны Ашраф Гани был избран 14 июня 2014, в должность вступил 29 сентября 2014.
Напомним, в октябре выборы в Народную палату (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламента) Афганистана завершилась с низкой явкой на фоне терактов и обвинений в нарушениях.
Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.