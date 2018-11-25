Вперше жінка стала послом Афганістану в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Послом в США офіційний Афганістан призначив Роя Рахмані, повідомляє УНН з посиланням на 1TV.
Рахмані буде першою жінкою в історії Афганістану, яка працюватиме на такій посаді. До нового призначення вона виконувала обов'язки посла в Індонезі.
"Роя Рахмані є одним з талановитих дипломатів Афганістану, яка мали досягнення під час свого служіння в Індонезії. Вона призначена новим послом Афганістану в США і незабаром почне свою роботу там", - сказав представник президента Афганістану Харун Чакхасоорі.
Рахмані призначили того, як її попередник Гамдулла Могіб у серпні був призначений на іншу посаду.
Нагадаємо, вибори президента Афганістану відкладені на три місяці. Наразі ситуація в країні ускладнена серією терактів та парламентською кризою.