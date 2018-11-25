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Вперше жінка стала послом Афганістану в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Послом в США офіційний Афганістан призначив Роя Рахмані, повідомляє УНН з посиланням на 1TV.

Рахмані буде першою жінкою в історії Афганістану, яка працюватиме на такій посаді. До нового призначення вона виконувала обов'язки посла в Індонезі.

"Роя Рахмані є одним з талановитих дипломатів Афганістану, яка мали досягнення під час свого служіння в Індонезії. Вона призначена новим послом Афганістану в США і незабаром почне свою роботу там", - сказав представник президента Афганістану Харун Чакхасоорі.

Рахмані призначили того, як її попередник Гамдулла Могіб у серпні був призначений на іншу посаду.

Нагадаємо, вибори президента Афганістану відкладені на три місяці. Наразі ситуація в країні ускладнена серією терактів та парламентською кризою. 

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