У мережі з’явилося відео прольоту російських Су-25 над Керченським мостом

На відео видно, як два російські літаки пролетіли дуже низько над Керченським мостом.

Раніше повідомлялося, що російські штурмові літаки Су-25 патрулюватимуть Керченську протоку після інциденту в Чорному морі.

Two Russian Air Force SU-25s flying over the Kerch Strait Bridge#Russia #Ukraine #KerchStrait pic.twitter.com/vqVBw7TsFN

— CNW (@ConflictsW) 25 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.