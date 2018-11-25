У мережі з’явилося відео прольоту російських Су-25 над Керченським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Очевидцям вдалося зняти на відео проліт двох російських штурмовиків прямісінько над Керченським мостом, пише УНН.
На відео видно, як два російські літаки пролетіли дуже низько над Керченським мостом.
Раніше повідомлялося, що російські штурмові літаки Су-25 патрулюватимуть Керченську протоку після інциденту в Чорному морі.
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Two Russian Air Force SU-25s flying over the Kerch Strait Bridge#Russia #Ukraine #KerchStrait pic.twitter.com/vqVBw7TsFN— CNW (@ConflictsW) 25 листопада 2018 р.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.
Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.