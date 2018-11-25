Джошуа назвал условие для поединка Усиком

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93700 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140459 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133003 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126731 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165575 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джошуа назвал условие для поединка Усиком

Джошуа назвал условие для поединка Усиком

Киев  •  УНН

 • 15685 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил, что может провести в будущем бой с Украинской Александр Усик, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Британец заявил, что лучше бы выбрал соперником Александра Усика, предпочтя ему перед Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, если он станет бесспорным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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"Если я стану абсолютным чемпионом мира в супертяжах, хотел бы поединок с Усиком, потому что он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это был бы бой за наследство. Затем с Тайсоном Фьюри, затем с Диллианом Уайтом", - сказал Джошуа .

Как информировал УНН, Усик определился с новым тренером.

Добавим, что российский боксер Денис Лебедев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

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