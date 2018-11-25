Джошуа назвал условие для поединка Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил, что может провести в будущем бой с Украинской Александр Усик, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Британец заявил, что лучше бы выбрал соперником Александра Усика, предпочтя ему перед Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, если он станет бесспорным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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"Если я стану абсолютным чемпионом мира в супертяжах, хотел бы поединок с Усиком, потому что он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Это был бы бой за наследство. Затем с Тайсоном Фьюри, затем с Диллианом Уайтом", - сказал Джошуа .
Как информировал УНН, Усик определился с новым тренером.
Добавим, что российский боксер Денис Лебедев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.