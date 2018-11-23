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Усик оголосив ім'я нового тренера

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Єдиний нині абсолютний чемпіон світу з боксу (у важкій ваговій категорії) Олександр Усик назвав ім’я свого нового головного тренера, інформує УНН з посиланням на інтерв’ю Усика Youtube-каналу “USYK17”.

“Я почав співпрацювати з Юрієм Ткаченко. Я з цим тренером вже дуже давно знайомий — ми були в любителях в одній команді. Він Дениса Берінчика тренував. Плюс Ткаченко добре спілкується з Анатолієм Ломаченко. Анатолій Миколайович допомагав мені у всіх поєдинках — і проти Гассієва, і в поєдинку проти Тоні Беллью”, — наголосив український боєць.

Як інформувалося раніше, колишній суперник Усика викликав українця на матч-реванш.

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