Усик объявил имя нового тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Единственный ныне абсолютный чемпион мира по боксу (в тяжелой весовой категории) Александр Усик назвал имя своего нового главного тренера, сообщает УНН со ссылкой на интервью Усика Youtube-канала “USYK17”.
“Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком — мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках — и против Гассиева, и в поединке против Тони Беллью”, — подчеркнул украинский боец.
Как отмечалось ранее, бывший соперник Усика вызвал украинском на матч-реванш.