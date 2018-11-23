Усик объявил имя нового тренера

“Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком — мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках — и против Гассиева, и в поединке против Тони Беллью”, — подчеркнул украинский боец.

Как отмечалось ранее, бывший соперник Усика вызвал украинском на матч-реванш.