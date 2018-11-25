Джошуа назвав умову для поєдинку Усиком

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Чемпіон світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) заявив, що може провести у майбутньому бій з українцем Олександром Усиком, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.