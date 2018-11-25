Джошуа назвав умову для поєдинку Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Чемпіон світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) заявив, що може провести у майбутньому бій з українцем Олександром Усиком, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.
Британець заявив, що краще б обрав суперником Олександра Усика, віддавши перевагу йому перед Тайсоном Ф'юрі і Ділліан Уайт, якщо він стане безперечним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
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"Якщо я стану абсолютним чемпіоном світу в супертяжах, хотів би поєдинок з Усиком, тому що він абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. Це був би бій за спадщину. Потім з Тайсоном Ф'юрі, потім з Ділліаном Уайтом", - сказав Джошуа.
Як інформував УНН, Усик визначився із новим тренером.
Додамо, що російський боксер Денис Лебедєв готовий провести поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком.