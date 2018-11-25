Лебедєв заявив, що готовий провести поєдинок з Усиком

У суботу росіянин переміг Вілсона в Монако одноголосним рішенням суддів. Раніше Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов’язала Усика провести бій з Лебедєвим до 10 березня 2019 року.

“Я б поставив собі четвірку, непогано попрацював з таким суперником, — сказав Лебедєв. — Я думаю, що зараз багато боксерів в нашій вазі хочуть битися з Усиком. Усик найсильніший, я це визнаю. Згідно з резолюцією WBA, я можу з ним побитися” .

“І якщо наші команди домовляться, а до цього все йде, то я прийму цей бій”, — додав спортсмен.

Усик є переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у ваговій категорії до 90,71 кг, він володіє титулами чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), WBA і Міжнародної боксерської федерації (IBF), на його рахунку 16 перемог (12 — нокаутом), жодної поразки.

У послужному списку Лебедєва 32 перемоги (23 — нокаутом), дві поразки. Він є “чемпіоном у відпустці” WBA.