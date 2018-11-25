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Російські ЗМІ: Усика зобов'язали до 10 березня провести бій з росіянином Лебедєвим

Російські ЗМІ: Усика зобов'язали до 10 березня провести бій з росіянином Лебедєвим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов’язала українського боксера Олександра Усика до 10 березня 2019 року провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це російському агентству ТАРС повідомив менеджер Лебедєва Вадим Корнілов, інформує УНН.

“Усик залишиться в першій важкій вазі і збереже титул WBA. WBA випустив резолюцію про те, що Усик і Лебедєв зобов’язані провести бій до 10 березня 2019 року”, — сказав Корнілов.

Усик володіє титулами чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), WBA і Міжнародної боксерської федерації (IBF). Він є переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Лебедєв 24 листопада проводить бій з американцем Майком Вілсоном. У його послужному списку 31 перемога (23 — нокаутом), дві поразки.

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