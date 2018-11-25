Российские СМИ: Усика обязали до 10 марта провести бой с россиянином Лебедевым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера Александра Усика к 10 марта 2019 года провести бой с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов, информирует УНН.
“Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года”, — сказал Корнилов.
Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF). Он является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Лебедев 24 ноября проводит бой с американцем Майком Уилсоном. В его послужном списке 31 победа (23 — нокаутом), два поражения.