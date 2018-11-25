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Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком

Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком

Киев  •  УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российский боксер Денис Лебедев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Об этом Лебедев заявил на ринге после окончания поединка против американца Майка Уилсона, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В субботу россиянин победил Уилсона в Монако единогласным решением судей. Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести бой с Лебедевым до 10 марта 2019 года.

“Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником, — сказал Лебедев. — Я думаю, что сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Усик сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться”.

“И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой”, — добавил спортсмен.

Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 — нокаутом), ни одного поражения.

В послужном списке Лебедева 32 победы (23 — нокаутом), два поражения. Он является “чемпионом в отпуске” WBA.

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