В сети показали кадры из района Сухарной балки в Севастополе после "хлопка"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Телеграм-канал "Крымский ветер" обнародовал фотографии из района Сухарной балки во временно оккупированном Севастополе после сообщений из оккупационной администрации о падении там якобы "ракетных обломков", передает УНН.
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"Хорошо дымит в районе Сухарной балки, где флотский арсенал", - говорится в подписи к фотографиям.
Также сообщается, что "в районе воинской части в селе Межгорье Белогорского района что-то горит".
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В оккупированном Севастополе 23 сентября заявили о "работе ПВО" и падении обломков в районе причала в Сухарной балке.
Позже в оккупированном Севастополе предупредили о новой "ракетной опасности".
Как сообщают крымские телеграм-каналы, в городе воет сирена.