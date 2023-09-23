В окупованому Криму попереджають про нову ракетну небезпеку

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"Ракетна небезпека!" - написав развожаєв у телеграм-каналі.

Жителів закликав закрити вікна і не підходити до них, а також сховатися в кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля несучої стіни подалі від вікна.

Тим, хто перебуває на вулиці та в транспорті, рекомендується використовувати для укриття цокольні поверхи будівель або споруди подвійного призначення, наприклад, підземні переходи.

Як повідомляють кримські телеграм-канали, у місті виє сирена.

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