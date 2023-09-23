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В окупованому Криму попереджають про нову ракетну небезпеку

В окупованому Криму попереджають про нову ракетну небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя у тимчасово окупованому Криму михайло развожаєв попередив про "ракетну небезпеку", пише УНН.

Деталі

"Ракетна небезпека!" - написав развожаєв у телеграм-каналі.

Жителів закликав закрити вікна і не підходити до них, а також сховатися в кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля несучої стіни подалі від вікна.

Тим, хто перебуває на вулиці та в транспорті, рекомендується використовувати для укриття цокольні поверхи будівель або споруди подвійного призначення, наприклад, підземні переходи.

Як повідомляють кримські телеграм-канали, у місті виє сирена.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі 23 вересня заявили про "роботу ППО" і падіння уламків в районі причалу у Сухарній балці.

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