В оккупированном Крыму предупреждают о новой ракетной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев предупредил о "ракетной опасности", пишет УНН.
Детали
"Ракетная опасность!" - написал развожаев в телеграм-канале.
Жителей призвал закрыть окна и не подходить к ним, а также укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол возле несущей стены подальше от окна.
Тем, кто находится на улице и в транспорте, рекомендуется использовать для укрытия цокольные этажи зданий или сооружения двойного назначения, например, подземные переходы.
Как сообщают крымские телеграм-каналы, в городе воет сирена.
Напомним
В оккупированном Севастополе 23 сентября заявили о "работе ПВО" и падении обломков в районе причала в Сухарной балке.