В оккупированном Крыму предупреждают о новой ракетной опасности

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев предупредил о "ракетной опасности", пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность!" - написал развожаев в телеграм-канале.

Жителей призвал закрыть окна и не подходить к ним, а также укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол возле несущей стены подальше от окна.

Тем, кто находится на улице и в транспорте, рекомендуется использовать для укрытия цокольные этажи зданий или сооружения двойного назначения, например, подземные переходы.

Как сообщают крымские телеграм-каналы, в городе воет сирена.

Напомним

В оккупированном Севастополе 23 сентября заявили о "работе ПВО" и падении обломков в районе причала в Сухарной балке.

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