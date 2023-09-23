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У мережі показали кадри з району Сухарної балки в Севастополі після "бавовни"

У мережі показали кадри з району Сухарної балки в Севастополі після "бавовни"

Київ • УНН

 • 395297 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Телеграм-канал "Крымский ветер" оприлюднив фотографії із району Сухарної балки у тимчасово окупованому Севастополі після повідомлень з окупаційної адміністрації про падіння там буцімто "ракетних уламків", передає УНН.

Цитата

"Добре димить у районі Сухарної балки, де флотський арсенал", - ідеться у підписі до світлин.

Також повідомляється, що "у районі військової частини у селі Міжгір'я Білогірського району щось горить".

Доповнення

В окупованому Севастополі 23 вересня заявили про "роботу ППО" і падіння уламків в районі причалу у Сухарній балці.

Згодом в окупованому Севастополі попередили про нову "ракетну небезпеку".

Як повідомляють кримські телеграм-канали, у місті виє сирена.

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