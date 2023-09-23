У мережі показали кадри з району Сухарної балки в Севастополі після "бавовни"

Цитата

"Добре димить у районі Сухарної балки, де флотський арсенал", - ідеться у підписі до світлин.

Також повідомляється, що "у районі військової частини у селі Міжгір'я Білогірського району щось горить".

Доповнення

В окупованому Севастополі 23 вересня заявили про "роботу ППО" і падіння уламків в районі причалу у Сухарній балці.

Згодом в окупованому Севастополі попередили про нову "ракетну небезпеку".

Як повідомляють кримські телеграм-канали, у місті виє сирена.