Авиакатастрофа в Иране: в МАУ заявили, что самолет был исправен и ранее не эксплуатировался

КИЕВ. 8 января. УНН. Boeing 737-800 NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины", что упал в Иране, был исправен, и ни у кого из членов экипажа не было замечаний ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом. Об этом заявил технический директор МАУ Алексей Шафиев, передает корреспондент УНН.