Авіакатастрофа в Ірані: у МАУ заявили, що літак був справний і раніше не експлуатувався

КИЇВ. 8 січня. УНН. Boeing 737-800 NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що впав в Ірані, був справний, і ні у кого з членів екіпажу не було зауважень ні по прильоту в Тегеран, ні перед вильотом. Про це заявив технічний директор МАУ Олексій Шафієв, передає кореспондент УНН.