Авіакатастрофа в Ірані: у МАУ заявили, що літак був справний і раніше не експлуатувався
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Boeing 737-800 NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що впав в Ірані, був справний, і ні у кого з членів екіпажу не було зауважень ні по прильоту в Тегеран, ні перед вильотом. Про це заявив технічний директор МАУ Олексій Шафієв, передає кореспондент УНН.
"Літак 2016 року випуску, середини, отриманий безпосередньо з заводу Boeing, до цього не експлуатувався. Зауважень по матчастині не було. Перевірку проходив останню 6 січня - зауважень ніяких не було - літак був справний", - розповів Шафієв.
Він також зазначив, що від екіпажу ні по прильоту в Тегеран, ні перед вильотом - ніяких зауважень не було.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.