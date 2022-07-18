В Мариуполе задержали 22-летнюю девушку за сине-желтые ленты в волосах - мэр советник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Оккупанты усилили проверку и фильтрацию жителей временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Кроме того, вражеские войска задержали девушку за проукраинскую позицию. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegtam, информирует УНН.
Детали
"... в районе ул. Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия. Сообщите близким по возможности обходить и без необходимости не выходить на улицу", - подчеркнул он.
Кроме того, по его информации, 17 июля в районе парка Гурова была арестована 22-летняя девушка за сине-желтые ленты в волосах. Как отмечается, родным сразу не удалось установить ее местонахождение.
Впоследствии Андрющенко сообщил, что девушку отпустили.
"Арестованную за ленты в волосах девочку отпустили. Не без поднятого резонанса и при участии многих мариупольцев, в том числе тех, кто в городе. Не избивали. Не пытали. Однако и вежливым задержание не назвать".
Закончилось угрозами предупреждением и постановкой на личный контроль. Уже дома. Сейчас семья принимает решение о возможной эвакуации. Все подробности когда они окажутся в безопасности", - резюмировал советник городского головы.
Дополнение
В разрушенном россией Мариуполе оккупанты получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста. Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября – после проведения псевдореферендума о присоединении к россии.
Мариуполь ежедневно оставляет от 50 до сотни горожан, уезжающих в Запорожье. Андрющенко разместил в Телеграмме сообщение с пустыми пляжами города.