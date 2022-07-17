Щодня з Маріуполя до Запоріжжя виїжджає до сотні людей

Андрющенко розмістив у Телеграм допис із порожніми пляжами міста.

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«Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж - людей немає. Пляж Пісщаний - людей немає (проти міни є).

Питання, де люди? Де всі ці 220 тис. про які звітує окупацінйа влада? Невже всі слухають концерт колабаранського оркерстру “На кістках” та “Лесоповал”? Теж ні. Як не намагаються окупанти “дорисувати” цифр, але людей в місті меншає. Щодня від 50 до 100 людей виїжджає в Запоріжжя», - написав він.

Також радник міського голови заявляє, що окупаційна влада докладає зусиль для маргіналізації тих, хто все ж залишився у місті.

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«Складне, але про що варто починати говорити. План окупантів з маргіналізації населення у всій красі. Пиво в ціну води. Алкоголь незрозумілий якості в ціну хліба. Не безкарність, але відштовхування. Звідси і нескінчений «блатний шансон» на всі свята. Кожною дією окупанти намагаються перетворити маріупольців в слухняне «бидло». Тому, що так простіш керувати. Контролювати. І красти. Хоча з огляду на те, що голова окупаційної адміністрації тверезим буває не часто, чого чекати від інших?», - написав Андрющенко.