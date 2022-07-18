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У Маріуполі затримали 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічкі в волоссі - радник мера

У Маріуполі затримали 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічкі в волоссі - радник мера

Київ • УНН

 • 164997 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Окупанти посилили перевірки і фільтрацію жителів тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Крім того, ворожі війська затримали дівчину за проукраїнську позицію. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, інфомує УНН.

Деталі

"... в районі вул. Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи. Повідомьте близьких за можливості оминати та без потреби не виходити на вулицю", - наголосив він.

Крім того, за його інфомацією, 17 липня в районі парку Гурова було заарештовано 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічкі в волоссі. Як зазначається, рідним одразу не вдалось встановити її місцезнаходження.

Згодом Андрющенко повідомив, що дівчину відпустили.

"Заарештовану за стрічки у волоссі дівчинку відпустили. Не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, в тому числі тих, хто в місті. Не били. Не катували. Однак і ввічливим утримання не назвати". 

Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особий контроль. Вже вдома. Зараз родина приймає рішення щодо можливої евакуації. Всі подробиці коли вони опиняться в безпеці", - резюмував радник міського голови.

Доповнення 

У зруйнованому росією Маріуполі окупанти отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня - після проведення псевдореферендуму про приєднання до росії.

Маріуполь щодня залишає від 50 до сотні містян, які їдуть у Запоріжжя. Андрющенко розмістив у Телеграм допис із порожніми пляжами міста.

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