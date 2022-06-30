В Мариуполе централизованное отопление возобновлено не будет - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты не планируют восстанавливать централизованное отопление. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«Централизованное отопление в Мариуполе восстановлено не будет из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа. Подключения газоснабжения даже у частных домов не будет. За исключением части Левобережного района приближенного к селу Виноградное и части Приморского района, приближенного к порту, если удастся подключиться к газотранспортным системам Мариупольского района (большой вопрос)», - говорится в сообщении.
Детали
Андрющенко отметил, что в городе централизованного снабжения дров или угля не будет. Оккупанты готовят для местных жителей помещения школ и детских садов (актовые и спортивные залы).
«Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления еду не на улице обустраивать не планируют. Мариупольцев ждет самая худшая зима за все время существования города. Оккупантам люди не нужны, отношение к украинцам как к скоту во всем», - подытожил советник.
Дополнение
В Мариуполе исчерпаны практически все запасы продуктов питания и товаров первой необходимости. Новых поставок из россии не осуществляют.
После длительного расследования Международная организация Amnesty International по результатам опроса свидетелей, изучения многочисленных фото, а также научных расчетов пришла к выводу, что военные россии в марте знали о укрытии сотен людей под театром в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.