У Маріуполі вичерпано майже всі запаси продуктів, нових постачань з рф немає – Міноборони

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"Соціально-економічна ситуація на тимчасово окупованій росією території в Україні продовжує погіршуватися. Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само як в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування, товарів першої необхідності вичерпано, і нових поставок з росії не здійснюється", - розповів Мотузяник.

Доповнення

Маріупольська міська рада повідомляла, що жителі окупованого міста змушені полювати на голубів.

Окрім того, зазначали, що в Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж.