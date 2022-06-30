У Маріуполі вичерпано майже всі запаси продуктів, нових постачань з рф немає – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів харчування та товарів першої необхідності. Нових постачань з рф не здійснюють. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.
Цитата
"Соціально-економічна ситуація на тимчасово окупованій росією території в Україні продовжує погіршуватися. Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само як в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування, товарів першої необхідності вичерпано, і нових поставок з росії не здійснюється", - розповів Мотузяник.
Доповнення
Маріупольська міська рада повідомляла, що жителі окупованого міста змушені полювати на голубів.
Окрім того, зазначали, що в Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж.