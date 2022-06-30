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В Мариуполе исчерпаны почти все запасы продуктов, новых поставок из рф нет – Минобороны

Киев • УНН

 • 84308 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Мариуполе исчерпаны практически все запасы продуктов питания и товаров первой необходимости. Новых поставок из рф не осуществляют. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Социально-экономическая ситуация на временно оккупированной россией территории в Украине продолжает ухудшаться. Наша разведка сообщает, что в Мариуполе, так же как в большинстве захваченных российскими захватчиками украинских территорий, практически все запасы продуктов питания, товаров первой необходимости исчерпаны, и новых поставок из россии не осуществляется", - рассказал Мотузяник.

Дополнение

Мариупольский городской совет сообщал, что жители захваченного города вынуждены охотиться на голубей. 

Кроме того, отмечали, что в Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж.

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