В Мариуполе исчерпаны почти все запасы продуктов, новых поставок из рф нет – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Мариуполе исчерпаны практически все запасы продуктов питания и товаров первой необходимости. Новых поставок из рф не осуществляют. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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"Социально-экономическая ситуация на временно оккупированной россией территории в Украине продолжает ухудшаться. Наша разведка сообщает, что в Мариуполе, так же как в большинстве захваченных российскими захватчиками украинских территорий, практически все запасы продуктов питания, товаров первой необходимости исчерпаны, и новых поставок из россии не осуществляется", - рассказал Мотузяник.
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Мариупольский городской совет сообщал, что жители захваченного города вынуждены охотиться на голубей.
Кроме того, отмечали, что в Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж.