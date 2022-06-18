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У Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж - радник мера

У Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж - радник мера

Київ • УНН

 • 157932 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя. Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

«Водопостачання. Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя», - написав Андрющенко.

Деталі

Окрім того, він повідомив, що з’явились дані щодо фонтану в Театральному сквері.

«Поверх якого був каток, який вже вкрали окупанти. Фонтан, по якому бігав президент Зеленській у свій приїзд в Маріуполь. Головна розвага дітей влітку. Хороший був фонтан. Тепер його обладнання теж буде прикрашати або щось на росії або в Донецьку. Фонтан було вкрадено разом з катком. Мародерять все, до чого дотягнуться», - розповів Андрющенко.

Радник мера такоє зазначив, що є підтверджені дані, що всі засуджені продовжують перебувати в Маріупольському СІЗО.

«Окупанти їх годують, однак планують використати як мобілізаційний резерв найближчим часом», - написав він.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що поки окупанти у Маріуполі відкривають показові «помивочні» - жителі відкривають пральні в калюжі.

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