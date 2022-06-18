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В Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж - советник мэра

В Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж - советник мэра

Киев • УНН

 • 157927 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

«Водоснабжение. Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни», - написал Андрющенко.

Детали

Кроме того, он сообщил, что появились данные по фонтану в Театральном сквере.

«Поверх которого был каток, который уже украли оккупанты. Фонтан, по которому бегал президент Зеленский в свой приезд в Мариуполь. Главное развлечение детей летом. Хороший был фонтан. Теперь его оборудование тоже будет украшать или что-нибудь на россии или в Донецке. Фонтан был похищен вместе с катком. Мародерят все, до чего дотянутся», - рассказал Андрющенко.

Советник мэра также отметил, что есть подтвержденные данные, что все осужденные продолжают находиться в Мариупольском СИЗО.

«Оккупанты их кормят, однако планируют использовать как мобилизационный резерв в ближайшее время», – написал он.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что пока оккупанты в Мариуполе открывают показательные «омывочные» - жители открывают прачечные в луже.

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