У Маріуполі люди "відкривають" пральні у калюжах на противагу показовим "помивочним" окупантів - Андрющенко

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“Маріуполь. Поки окупанти відкривають показові „Помивочниє“, мешканці відкривають пральні в калюжі. Вода в місті дійсно є, але геть не там і не та, про яку варто казати. 21 сторіччя. Центр Європи. Середньовіччя, яке подарувала росія”, — написав Андющенко.

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Нагадаємо

У Маріуполі окупанти почали обережні анонси про будівництво "модульних будинків для безпритульних маріупольців". У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що йдеться про металеву будку на кшталт великої битовки, а також пояснив, чому люди, яких туди заселять, стануть "живим щитом".

Російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".

З бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки під приводом "на зберігання". Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до тимчасово окупованого Донецька.