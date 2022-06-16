В Мариуполе люди "открывают" прачечные в лужах в противоположность показательным "помывочным" оккупантов - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Пока оккупанты в Мариуполе открывают показательные "омывочные" - жители открывают прачечные в луже. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко и показал красноречивое фото "прачечных", передает УНН.
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“Мариуполь. Пока оккупанты открывают показательные „помывочные“, обитатели открывают прачечные в луже. Вода в городе действительно есть, но совсем не там и не та, о которой стоит говорить. 21 век. Центр Европы. Средневековье, которое подарила россия”, — написал Андющенко.
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Напомним
В Мариуполе оккупанты начали осторожные новости о строительстве "модульных домов для бездомных мариупольцев". В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что речь идет о металлической будке вроде большой бытовки, а также объяснил, почему люди, которых туда заселят, станут "живым щитом".
Российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев по центрам Ямариуполь.
Из библиотеки захваченного Мариуполя российские оккупанты вывезли все книги под предлогом "на хранение". Украинскую литературу отсортировали в отдельный автобус, поехавший в временно оккупированный Донецк.