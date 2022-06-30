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У Маріуполі централізоване опалення відновлено не буде - радник мера

У Маріуполі централізоване опалення відновлено не буде - радник мера

Київ • УНН

 • 77913 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти не планують відновлювати централізоване опалення. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде через неможливість реконструкції котельних або підключення газу. Підключення газопостачання навіть у приватних будинків не буде. За виключенням частини Лівобережного району наближеного до села Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під’єднатись до газотранспортних систем Маріупольського району (велике питання)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Андрющенко зазначив, що в місті централізованого постачання дров або вугілля не буде. Окупанти готують для місцевих мешканців приміщення шкіл та дитячих садків (актові та спортивні зали).

«Будуть встановлені двоповерхові ліжка та обігрів тепловими пушками. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їже не на вулиці облаштовувати не планують. Маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні, ставлення до українців як до худоби у всьому», - підсумував радник.

Доповнення

У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів харчування та товарів першої необхідності. Нових постачань з рф не здійснюють.

Після тривалого розслідування Міжнародна організація Amnesty International за результатами опитування свідків, вивчення численних фото, а також наукових розрахунків дійшла висновку, що військові рф у березні знали про переховування сотень людей під театром у Маріуполі та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.

Українські Національні Новини

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