Знищення окупантами театру в Маріуполі було свідомим – розслідування Amnesty International

Цитата

"У новій доповіді "Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі, Україна", організація задокументувала, як російські військові, вочевидь, навмисно розбомбили театр – попри те, що знали про переховування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар явний воєнний злочин", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Команда організації опитала свідків, а також зібрала численні цифрові докази, дійшовши висновку, що атаку здійснили російські літаки, "які скинули дві 500-кілограмові бомби". Вони впали близько одна від іншої й здетонували одночасно.

Також була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох бомб.

"Багато людей було поранено і вбито під час цього безжального нападу. Очевидно, що їхня загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян", - наголосила генеральний секретар Amnesty International Агнеса Калламард.

Нагадаємо

Театр використовувався як притулок для жінок, дітей та людей похилого віку. Він зазнав бомбардування 16 березня. Українські офіційні заявили, що щонайменше 300 людей, які переховувалися у будівлі, загинули.

Розслідування видання АР, підтверджує загибель близько 600 осіб.

У травні стало відомо, що росією ведуться великі розкопки розбомбленого драмтеатру.