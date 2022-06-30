Уничтожение оккупантами театра в Мариуполе было осознанным – расследование Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. После длительного расследования Международная организация Amnesty International по результатам опроса свидетелей, изучения многочисленных фото, а также научных расчетов пришла к выводу, что военные рф в марте знали о сотнях людей под театром в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает УНН.
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"В новом докладе "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе, Украина", организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр – несмотря на то, что знали о сокрытии там 16 марта сотен мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление", - говорится в сообщении.
Детали
Команда организации опросила свидетелей, а также собрала многочисленные цифровые доказательства, придя к выводу, что атаку совершили российские самолеты, "сбросившие две 500-килограммовые бомбы". Они упали близко друг от друга и сдетонировали одновременно.
Также была создана математическая модель детонации ученым-физиком, которая позволила определить мощность взрывов двух бомб.
"Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, что их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан", - подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Агнесса Калламард.
Напомним
Театр использовался как приют для женщин, детей и пожилых людей. Он подвергся бомбардировке 16 марта. Украинские официальные заявили, что по меньшей мере 300 человек, скрывавшихся в здании, погибли.
Расследование издания АР, подтверждает гибель около 600 человек.
В мае стало известно, что россией ведутся большие раскопки разбомбленного драмтеатра.