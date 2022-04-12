Возможная химатака в Мариуполе: состояние пострадавших удовлетворительное – горсовет

Детали

Как отметили, контакт гражданских людей с веществом был минимальным, потому что эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Немного ближе находились военнослужащие. Сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно из-за вражеского огня.

На видео военный, который находится в умеренном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских в худшем состоянии пожилая женщина.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в зоне ротоглотки, слизистых участков глаз.

Пока известно, что враг применил ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления, сообщили в горсовете.

Напомним

В Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По данным основателя полка Нацгвардии "Азов" Андрея Билецкого, трое людей имели четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.