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Возможная химатака в Мариуполе: состояние пострадавших удовлетворительное – горсовет

Киев • УНН

 • 99581 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Мариуполе пострадавшие в результате распространения российскими оккупантами отравляющего вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.

Возможная химатака в Мариуполе: состояние пострадавших удовлетворительное – горсовет

Детали

Как отметили, контакт гражданских людей с веществом был минимальным, потому что эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Немного ближе находились военнослужащие. Сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно из-за вражеского огня.

 

На видео военный, который находится в умеренном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских в худшем состоянии пожилая женщина.

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в зоне ротоглотки, слизистых участков глаз.

Пока известно, что враг применил ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления, сообщили в горсовете.

Напомним

В Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По данным основателя полка Нацгвардии "Азов" Андрея Билецкого, трое людей имели четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

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