У Маріуполі перші жертви від хімічного удару окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Засновник полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький у своєму відеозверненні розповів про отруєння у Маріуполі та перші жертви. Про це повідомляє УНН.
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"росіяни нанесли удар хімічною зброєю по Маріуполю, по заводу "Азовсталь", по фортеці... Якщо говорити про практичну частину удару - вона невелика. Троє людей мають чіткі вираження утруєння боєвими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків.
Якщо говорити про моральну сторону, вона говорить про боягузство", - розповів Білецький.
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Засновник полку підкреслив, що росіяни розуміють, що це розійдеться світом і усі дізнаються, що вони терористи, які порушують величезну кількість конвенцій.
"Це говорить про те, шо не можуть взяти Маріуполь і їм нічого не залишається, як у Першій світовій війні використовувати невибіркову, заборонену зброю. Вони думають, що цим проявляють силу, але вони проявляють цим слабкість", - додав Білецький
Нагадаємо
Маріуполь: ворог використав проти військових та цивільних отруюючу речовину невідомого походження.