Маріуполь: ворог використав проти військових та цивільних отруюючу речовину невідомого походження

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"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про можливість застосування хімічної зброї проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".