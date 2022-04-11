Маріуполь: ворог використав проти військових та цивільних отруюючу речовину невідомого походження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення полку "Азов" в Telegram.
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"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Центр протидії дезінформації при РНБО України сьогодні, 11 квітня, повідомляв про можливість застосування хімічної зброї проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".