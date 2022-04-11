Окупанти хочуть застосувати хімічну зброю проти ЗСУ, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти хочуть застосувати хімічну зброю проти українських військових, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі". Водночас рашисти розповсюджують фейк про застосування ЗСУ хімічної зброї. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
Зазначається, що про це заявив "військовий" представник "ДНР" е. басурін.
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"На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ как выкурить кротов из своих нор", - повідомив басурін.
В Центрі протидії дезінформації зазначається, що водночас, окупанти почали проведення дезінформаційної кампанії з дискредитації ЗСУ, що базується на фейку про застосування українськими військовими хімічної зброї.
"Коментар одного з окупантів щодо цього ворог почав масово тиражувати на проросійських Telegram-каналах. Наголошуємо! Українські військові повною мірою виконують приписи, передбачені "Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", ратифікованою Україною", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сполучені Штати нададуть Україні обладнання та припаси на випадок, якщо росія розгорне хімічну або біологічну зброю.